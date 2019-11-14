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У Португалії нарахували 29 футболістів на ім’я Кріштіану Роналду

Сьогодні 15:38 324 0
У Португалії нарахували 29 футболістів на ім’я Кріштіану Роналду
#Роналду

Джерело - espreso.tv.

У Португалії виступає 29 футболістів, які є тезками півзахисника італійського Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє sapo.pt.

Найдоросліший з тезок п’ятиразового володаря Золотого м’яча Кріштіану Роналду Морейра Соузаш. Він народився в лютому 2003 року, за 2 місяці після дебюту славетного португальця за Спортінг з Лісабону.

Батько хлопця зізнався, що назвав його саме на честь гравця, хоча не був фанатом Спортінга. Йому просто сподобалася гра перспективного футболіста, якому тоді було 17 років.

Більшість тезок Кріштіану Роналду народилися у 2004 році, коли став одним з лідерів збірної Португалії та дійшов із нею до фіналу Євро-2004.

Нагадаємо, Роналду залишив стадіон до закінчення матчу з Міланом.

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