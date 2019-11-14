Екс-гравець Барселони був на перегляді в Динамо

Колишній півзахисник Барселони і збірної Білорусі Олександр Глєб їздив на перегляд в київське Динамо.

Про це футболіст розповів на Youtube-шоу Красава.

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"Поїхав на перегляд в київське Динамо. Нас поселили в сараї, спав на розкладачках, які провалюються. Найцікавіше, що ці умови були у них на базі. Там крім мене чоловік 50 на перегляді було. Потім лікарі почали міряти тиск. Сказали, що мені не можна грати в футбол. Після цього я і поїхав ", - сказав Глєб.