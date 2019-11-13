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Україна - Естонія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 18:18 698 0
Україна - Естонія: анонс і прогноз матчу
#Україна, #Естонія

Джерело - Чемпіон.

збірна України – збірна Естонії

контрольний матч

четвер, 14 листопада, 19:00

Запоріжжя, Славутич-Арена

Арбітр: Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія)

Трансляція: Футбол 1

Текстова трансляція на Чемпіоні

У четвер 14 листопада збірна України на Славутич-Арені зіграє контрольний матч проти національної команди Естонії.

  Актуально: Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

 Тренер збірної України Андрій Шевченко однозначно буде проводити ротацію в цьому матчі - кращого приводу для перевірки в бойових умовах найближчого резерву може і не бути до Євро-2020. На якихось гравців Андрію Миколайовичу та його штабу не доводиться розраховувати взагалі - через травми в команду не прибули Бойко, Бурда, Марлос і Зінченко. Під питанням вихід на поле Миколенка і Коноплянки. Не зіграє і Руслан Маліновський - йому дали вихідні.

 Проте, навіть в ослабленому складі у збірної України в розпорядженні залишається чимало кваліфікованих кадрів, які абсолютно точно перевершують в класі гостей з Естонії. До того ж, вчорашні дублери розуміють - зараз їх великий шанс показати себе тренерському штабу і отримати шанс опинитися в підсумковій заявці на Євро-2020. Та й в цілому українська команда зараз вже не відноситься до товариських матчів з таким же скептичним настроєм, як раніше. Підтвердженням цьому є вирвана нічия в, здавалося б, уже програному матчі з Нігерією (2:2).

Пряма мова: 

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):

"Низка основних гравців не зможе зіграти. Буде шанс у тих, хто мав менше ігрової практики. Думаю, чудова мотивація у них є. Тим більше ми граємо проти хорошого суперника".

Сергій Сидорчук (гравець збірної України):

"Що стосується недооцінки суперника, я вважаю, що кожен гравець, який приїжджає в національну команду, повинен чіплятись за шанс, який йому дається.

Думаю, що матчі з Сербією та Естонією якраз і є тими шансами для гравців, які мають менше ігрової практики у збірній. Особисто для мене, це є шансом".

Прогноз Чемпіона: 3:0

 

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