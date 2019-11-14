Гелаксі підтвердив, що Ібрагімович піде з клубу

Сам футболіст уже попрощався

Джерело - Чемпіон.

Лос-Анджелес Гелаксі підтвердив інформацію про розставання з нападником Златаном Ібрагімовичем за обопільною згодою.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода з 38-річним футболістом діяла до 31 грудня 2019 року, однак домовитися про його продовження сторонам не вдалося.

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"Хочемо подякувати Златану за його внесок в наш клуб і лігу в цілому. З моменту свого приходу він позитивно вплинув на розвиток футболу в Лос-Анджелесі. Дякуємо його за професіоналізм, пристрасть і трудову етику ", - заявив президент Гелаксі Кріс Клайн. We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU — LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 November 2019

Раніше сам швед оголосив про свій відхід і звернувся до вболівальників команди з повідомленням, що тепер вони знову можуть повертатися до перегляду бейсболу.