Гелаксі підтвердив, що Ібрагімович піде з клубу

"Хочемо подякувати Златану за його внесок в наш клуб і лігу в цілому. З моменту свого приходу він позитивно вплинув на розвиток футболу в Лос-Анджелесі. Дякуємо його за професіоналізм, пристрасть і трудову етику ", - заявив президент Гелаксі Кріс Клайн.

We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU