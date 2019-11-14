Гелаксі підтвердив, що Ібрагімович піде з клубу

Джерело - Чемпіон.
Лос-Анджелес Гелаксі підтвердив інформацію про розставання з нападником Златаном Ібрагімовичем за обопільною згодою.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Угода з 38-річним футболістом діяла до 31 грудня 2019 року, однак домовитися про його продовження сторонам не вдалося.
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"Хочемо подякувати Златану за його внесок в наш клуб і лігу в цілому. З моменту свого приходу він позитивно вплинув на розвиток футболу в Лос-Анджелесі. Дякуємо його за професіоналізм, пристрасть і трудову етику ", - заявив президент Гелаксі Кріс Клайн.
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 November 2019
Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU
Раніше сам швед оголосив про свій відхід і звернувся до вболівальників команди з повідомленням, що тепер вони знову можуть повертатися до перегляду бейсболу.