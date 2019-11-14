Мессі зберігає вдома футболку тренера Реала

Джерело - isport.ua.
Нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі зберігає вдома футболку Зінедіна Зідана.
Про це розповів сам футболіст.
Актуально: Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року
"Я ніколи не просив футболки у інших футболістів. Завжди я віддаю свою тим, хто просить. Пам'ятаю, одного разу я попросив футболку Зінедіна Зідана. Досі її зберігаю.
Якщо за команду противника грає аргентинський футболіст, дарую йому свою футболку. Але, якщо ніхто не просить, не підходжу спеціально за цим ", - розповів Мессі.
У поточному сезоні Мессі зіграв у 11 матчах за Барселону. На рахунку аргентинця 9 забитих м'ячів і 5 результативних передач.