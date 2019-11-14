Мессі зберігає вдома футболку тренера Реала

Нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі зберігає вдома футболку Зінедіна Зідана.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я ніколи не просив футболки у інших футболістів. Завжди я віддаю свою тим, хто просить. Пам'ятаю, одного разу я попросив футболку Зінедіна Зідана. Досі її зберігаю.

Якщо за команду противника грає аргентинський футболіст, дарую йому свою футболку. Але, якщо ніхто не просить, не підходжу спеціально за цим ", - розповів Мессі.