Шевченко: Расизму немає місця у футболі

Повинні згуртуватися проти цієї проблеми

Джерело - Чемпіон.

Було приємно бачити, як футболісти Динамо у матчі УПЛ підтримали гравця Шахтаря у расистському інциденті.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.

"Було приємно бачити, як футболісти Динамо підтримали гравця Шахтаря. Расизму немає місця у футболі. Всі так повинні відреагувати. Ми повинні згуртуватися проти цієї проблеми і боротися", - зазначив Шевченко.

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.