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Шевченко: Расизму немає місця у футболі

Сьогодні 22:10 108 0
Повинні згуртуватися проти цієї проблеми
Шевченко: Расизму немає місця у футболі
#Шевченко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Було приємно бачити, як футболісти Динамо у матчі УПЛ підтримали гравця Шахтаря у расистському інциденті.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив на прес-конференції.

"Було приємно бачити, як футболісти Динамо підтримали гравця Шахтаря. Расизму немає місця у футболі. Всі так повинні відреагувати. Ми повинні згуртуватися проти цієї проблеми і боротися", - зазначив Шевченко. 

Раніше, Шевченко зазначав, що на матч проти Сербії Миколенко буде готовий.

Нагадаємо, Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.

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