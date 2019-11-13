Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1

Джерело - Чемпіон.
Після перемоги над Колосом (2:0) в УПЛ Зоря отримала три дні вихідних.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Зоря офіційно оголосила про свої плани на час паузи в чемпіонаті України, пов'язаної з відбірковими матчами Євро-2020.
Завтра, 14 листопада, у команди закінчиться міні-відпустку і "чорно-білі" почнуть підготовку до майбутньої зустрічі з Олександрією. А у неділю, 17 листопада, о 14:00 на стадіоні Дніпро-Арена Зоря проведе гостьовий товариський поєдинок з Дніпром-1. Е ця гра буде показана в прямій трансляції в YouTube.