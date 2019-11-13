 Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Естонія: прес-конференція Андрія Шевченка. ОНЛАЙН
Сьогодні 15:54 468
Голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні
Сьогодні 11:13 1087
На матчі Мальме - Динамо Київ очікується аншлаг
Сьогодні 07:51 1922
Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі
Вчора 23:37 5285 2
Роналдінью повернувся в Барселону
Вчора 21:16 1636
Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського
Вчора 17:51 3792
Збірна України - збірна Естонії: ОНЛАЙН
Вчора 17:44 1405
Поліція відкрила справу проти фанів Динамо
Вчора 17:38 731
Найсексуальніше тренування голкіпера! Такого ви ще не бачили
Вчора 17:14 2920 2
Динамо загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою уболівальників
Вчора 10:54 3668
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:54 Пряма трансляція Україна - Естонія: прес-конференція Андрія Шевченка. ОНЛАЙН 468
15:51 Блог Легендарний матч Динамо увішов у ТОП-20 найкращих поєдинків в історії Ліги чемпіонів 73
15:35 Футбол Президент УПЛ оприлюднив заяву щодо скандальної ситуації в матчі Шахтар - Динамо 1237
15:17 Футбол Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1 205
14:52 Футбол Коваленку радять звернутися до психолога 1316
14:40 Велоспорт Помер восьмиразовий призер Тур де Франс 985
14:33 Блог Ломаченко показав фантастичне авто для полювання 1164
14:17 Футбол Модрич не проти пограти в Серії А 252
13:52 Футбол Баварія хоче повернути Гвардіолу 308
13:34 Футбол Юність подала у FIFA запит щодо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка в Боруссію 317
13:17 Футбол Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі 338
12:50 Футбол Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією 1585
12:34 Баскетбол Збірна України оголосила заявку матчі із Бельгією і Португалією 277
12:23 Гандбол Мотор призначив тренерів на матч проти Вардара 563
12:00 Баскетбол Атака Маямі очолила ТОП-10 найкращих моментів дня 239
11:54 Блог Правда чи фейк? Відео фантастиного фінта яке підірвало Мережу 493
11:32 Футбол Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри 1269
11:13 Футбол Голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні 1087
10:51 Футбол Збірна України провела перше тренування 793
10:45 Футбол Син Мальдіні підписав контракт з Міланом 342
10:34 Футбол Протистояння Лобановського і Бєскова увійшло в рейтинг тренерських дуелей 853
10:19 Хокей Бостон поступився Флориді, Колорадо знищило Вінніпег. Результати матчів НХЛ 200
09:54 Футбол Півзахисник Сербії: Ми повинні перемогти Україну 826
09:31 Баскетбол Індіана знищила Оклахому, Лейкерс переграли Фінікс. Результати матчів НБА 266
09:10 Футбол Модрич став володарем нагороди Golden Foot 273

Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1

Сьогодні 15:17 205 0
Зоря зіграє контрольний матч з Дніпром-1
#Зоря, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги над Колосом (2:0) в УПЛ Зоря отримала три дні вихідних.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Зоря офіційно оголосила про свої плани на час паузи в чемпіонаті України, пов'язаної з відбірковими матчами Євро-2020.

Завтра, 14 листопада, у команди закінчиться міні-відпустку і "чорно-білі" почнуть підготовку до майбутньої зустрічі з Олександрією. А у неділю, 17 листопада, о 14:00 на стадіоні Дніпро-Арена Зоря проведе гостьовий товариський поєдинок з Дніпром-1. Е ця гра буде показана в прямій трансляції в YouTube.

Коментарі ()