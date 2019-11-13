Коваленку радять звернутися до психолога

Півзахиснику Шахтаря Віктору Коваленку не вдається впоратися з ситуацією, коли від нього чекають великого футболу.

Про це сказав скаут Кальярі Алекс Великих.

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"Коваленко - гравець, який весь час вважається перспективним, але його час минає. Віктору ніяк не вдається впоратися з ситуацією, коли від нього чекають великого футболу.

Талант є, вік той, коли потрібно домінувати, але завжди щось не виходить. Можна лише побажати йому стати основним в клубі і збірній. Втрачати такого сильного півзахисника нікому б не хотілося. Це нагадує ситуацію, в якій свого часу був Бонуччі, він вирішив її за допомогою психолога", - сказав Великих.