Шахтар назвав найкращого гравця жовтня

Джерело - Чемпіон.
За підсумками жовтня в голосуванні за звання кращого гравця Шахтаря перше місце зайняв центральний півзахисник Тарас Степаненко, який випередив Андрія Пятова і Тайсона.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Вибір став для мене несподіванкою. Але я вдячний за визнання уболівальників та за те, що вони не тільки бачать працю атакувальних гравців, але і цінують зусилля тих, хто виконує чорнову роботу, Напевно, в жовтні найкращим виявився поєдинок з Аталантою, в якому ми добули важливу перемогу. Взагалі ж місяць був непростим: багато складних і емоційно напружених матчів, зустрічі з київським і загребським Динамо йшли поспіль і забрали чимало сил", - сказав Степаненко.
Отличная работа, Тарас! 👏🏻 ⚒ Лучший игрок «Шахтера» в октябре по версии болельщиков!https://t.co/asgOgQl3Pe pic.twitter.com/x3iJyEaQAY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 November 2019
У жовтні Тарас Степаненко взяв участь в 6 матчах "гірників" (1 гол і 1 асист).