Шахтар назвав найкращого гравця жовтня

За підсумками жовтня в голосуванні за звання кращого гравця Шахтаря перше місце зайняв центральний півзахисник Тарас Степаненко, який випередив Андрія Пятова і Тайсона.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Вибір став для мене несподіванкою. Але я вдячний за визнання уболівальників та за те, що вони не тільки бачать працю атакувальних гравців, але і цінують зусилля тих, хто виконує чорнову роботу, Напевно, в жовтні найкращим виявився поєдинок з Аталантою, в якому ми добули важливу перемогу. Взагалі ж місяць був непростим: багато складних і емоційно напружених матчів, зустрічі з київським і загребським Динамо йшли поспіль і забрали чимало сил", - сказав Степаненко.