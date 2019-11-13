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Модрич не проти пограти в Серії А

Сьогодні 14:17 252 0
Модрич не проти пограти в Серії А
#Модрич, #Серія А

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Реала Лука Модрич хотів би колись зіграти в Серії А.

Про це сказав сам футболіст.

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"Мені подобається Італія, вона територіально поруч з Хорватією. Я слідкую за цим чемпіонатом, тому що там грає багато моїх співвітчизників. Також у італійців схожий з хорватами менталітет. Подивимося, чи зможу я одного разу опинитися в чемпіонаті Італії.

Зараз я можу говорити тільки про Реал, тому що я гравець цього клубу. Мені подобається грати в Мадриді, і зараз моє майбутнє пов'язане тільки з цим клубом", – цитує Модрича Sky Italia.

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