Модрич не проти пограти в Серії А

Півзахисник Реала Лука Модрич хотів би колись зіграти в Серії А.

Про це сказав сам футболіст.

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"Мені подобається Італія, вона територіально поруч з Хорватією. Я слідкую за цим чемпіонатом, тому що там грає багато моїх співвітчизників. Також у італійців схожий з хорватами менталітет. Подивимося, чи зможу я одного разу опинитися в чемпіонаті Італії.

Зараз я можу говорити тільки про Реал, тому що я гравець цього клубу. Мені подобається грати в Мадриді, і зараз моє майбутнє пов'язане тільки з цим клубом", – цитує Модрича Sky Italia.