Модрич став володарем нагороди Golden Foot

Golden Foot можна виграти тільки один раз в житті.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич став володарем престижної нагороди Golden Foot. Церемонія нагородження відбулася в Монако.

Про це повідомляє Real Madrid - Vrai Merengué.

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Ця нагорода вручається футболістам старшим 29 років за внесок в розвиток футболу. 34-річний Модрич в боротьбі за цю нагороду обійшов Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду, Тьяго Сілву, Серхіо Рамоса, Вейна Руні, Серхіо Агуеро, Роберта Левандовського, Джорджо К'єлліні, а також Жерара Піке.

🚨Luka #Modric remporte le Golden Foot 2019



Trophée qui récompense les joueurs d'au moins 29 ans qui se démarquent par leurs résultats sportifs et leur personnalité.



Il entre dans le cercle fermé des grands joueurs ayant reçu cette distinction comme Casillas, Pirlo, Ronaldinho. pic.twitter.com/kN7bKp1Ac9 — Real Madrid - Vrai Merengué (@VraiMerengue) 12 November 2019

Golden Foot можна виграти тільки один раз в житті. У 2018 року нагорода дісталася форварду ПСЖ Едінсону Кавані. А у 2005 році володарем трофея став українець Андрій Шевченко, який виступав тоді за італійський Мілан