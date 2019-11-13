Джерело - Чемпіон.

Національна команда провела перше тренування листопадового збору. Заняття було вечірнім і відбулося на НТК імені Баннікова.

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У тренуванні, що тривало близько години, взяли участь майже всі гравці, які перебувають зараз у розташуванні синьо-жовтих. Лише Євген Коноплянка та Віталій Миколенко займалися за індивідуальною програмою, однак уже завтра лікарі дозволять їм тренуватися в загальній групі.