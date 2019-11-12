 Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського
Вчора 17:51 2638
Роналдінью повернувся в Барселону
Вчора 21:16 801
Збірна України - збірна Естонії: ОНЛАЙН
Вчора 17:44 872
Поліція відкрила справу проти фанів Динамо
Вчора 17:38 425
Найсексуальніше тренування голкіпера! Такого ви ще не бачили
Вчора 17:14 1746 2
Динамо загрожує максимальне покарання за епізод з расистською поведінкою уболівальників
Вчора 10:54 2309
Мотор звільнив головного тренера після прикрої поразки у Лізі чемпіонів
11.11.2019 19:09 1125
Олег Ігнатьєв: Тільки в дорослому внутрішньому чемпіонаті хлопці вчаться розуміти і усвідомлювати, що від них вимагають
11.11.2019 18:33 963
Champion.com.ua запустив незвичайну російську версію сайту
11.11.2019 16:24 1550 7
За останній бій Ломаченко заробив 3 мільйони фунтів стерлінгів
11.11.2019 10:39 1238
Блоги
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони Андрій Твердохліб
10.11.2019 09:46 1262
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти Valeriy Ruchka
10.11.2019 09:41 713
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови Valeriy Ruchka
10.11.2019 08:46 1848
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників Андрій Твердохліб
10.11.2019 08:35 2048
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти
Відео дня. Шалена гармата у виконанні півзахисника Герти Андрій Твердохліб
09.11.2019 18:54 1008
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:28 Пряма трансляція Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE 1380
12 Листопада 2019
23:53 Футбол Лемпард встановив у Челсі шалені штрафи 128
23:37 Футбол Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі 915
23:22 Футбол Екс-гравець Барселони став власником клубу 418
23:04 Єдиноборства Збірна так званої ДНР взяла участь в міжнародних змаганнях з карате KWF в Японії 556
22:49 Хокей. УХЛ Білий Барс - Донбас 0:4. Відеоогляд матчу 157
22:30 Теніс Колишня четверта ракетка світу завершила кар'єру 297
22:16 Футбол Легенда Баварії може очолити клуб 278
21:54 Теніс Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні 172
21:40 Хокей. УХЛ Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ 155
21:32 Футбол Салаха виключили зі збірної Єгипту 436
21:16 Футбол Роналдінью повернувся в Барселону 801
20:53 Футбол Футболіст, якого довічно дискваліфікували, виграв апеляцію в Української асоціації футболу 1075
20:41 Блог Світоліна показала пікантне фото з фотосесії для Elle 2246
20:26 Футбол Мілану потрібен Шевченко - скаут 892
20:12 Баскетбол Лень травмувався і може пропустити наступний матч Атланти 231
19:57 Футбол Щоденники збірної. День 1 243
19:52 Блог Зявилося відео, як Клопп втік від журналістів, коли з'явився Гвардіола 695
19:40 Футбол Шахтар назвав найкращого гравця жовтня 206
19:16 Теніс Федерер переграв Берреттіні на Підсумковому турнірі 354
18:58 Футбол Два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи 410
18:51 Футбол Барселона підтримала революційні настрої Каталонії 290
18:34 ММА Хабіб: Путін втомився 577
18:16 Блог Хацкевич, Алієв і Шацьких повернулися у футбол 1465
17:51 Футбол Металіст 1925 можуть ліквідувати на користь Ярославського 2638

Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі

Вчора 23:37 915 0
Гра буде показана лише в запису опівночі 15 листопада
Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч в прямому ефірі
#Україна, #Естонія

Джерело - football24.ua.

Матч збірних України та Естонії не буде показаний наживо на телеканалі Україна.

Про це інформує прес-служба каналу.

  Актуально: Україна - Естонія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Зазначається, що гра буде показана лише в запису опівночі 15 листопада. Таким чином, єдиним варіантом побачити гру "синьо-жовтих" залишається телеканал Футбол 1, який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

Коментарі ()