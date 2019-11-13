Син Мальдіні підписав контракт з Міланом

Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Даніель Мальдіні підписав новий контракт з клубом до 2024 року.
Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".
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18-річний форвард – молодший син легендарного капітана і захисника Мілана Паоло Мальдіні. Даніель виступає за Прімаверу "россонері", а влітку дебютував за першу команду Мілана в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Баварії.
Додамо, що Мілан вкрай невдало розпочав поточний сезон – підопічні Стефано Піолі посідають 14 сходинку в чемпіонаті Італії.