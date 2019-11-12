Мілану потрібен Шевченко - скаут

Керманич збірної України Андрій Шевченко готовий до роботи з італійським Міланом.

Про це повідомив відомий український скаут Алекс Великих в інтерв'ю Футбол 24.

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"Андрій Шевченко вже готовий до нового виклику у житті і саме так варто розглядати можливість роботи в топ-чемпіонаті для молодого тренера. Я вважаю, що виклик він прийме юридично після чемпіонату Європи, але фактично його вже у голові прийняв у жовтні – після зустрічі в Мілані з керівництвом клубу.

У Шевченка є ім'я, готовий тренерський штаб, харизма й авторитет зірки. Вважаю, це саме той момент, коли Мілану більше потрібний Шева, ніж Шеві – Мілан. Але якщо цей контракт підпишуть, то, попри суттєві проблеми в організації структури клубу, я вірю, що Шева матиме успіх", – відзначив Великих.