Україна - Естонія: став відомим розклад заходів напередодні матчу

Команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії

Джерело - УАФ.

Прес-конференція головного тренера та гравця збірної України розпочнеться в конференц-залі НСК Олімпійський сьогодні, 13 листопада, о 16:00.

Про це інформує офіційний сайт УАФ.

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Через півгодини після спілкування з пресою гравці "синьо-жовтих" вийдуть на поле головної арени країни для завершального тренування перед товариським поєдинком проти естонців. Як і належить, перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для представників ЗМІ.

Після тренування делегація збірної України повернеться до готелю Опера, а звідти вирушить до аеропорту Бориспіль, звідки запланований виліт до Запоріжжя.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада), який відбудеться в Запоріжжі, та завершального туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).