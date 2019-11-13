Захисник Динамо не хоче залишатися в клубі

Захисник збірної Перу і київського Динамо Карлос Самбрано не збирається залишатися в клубі.

Про це сказав сам футболіст.

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"Уже минув цілий рік, а я все ще шукаю себе в київському Динамо. Я не збираюся залишатися, якщо цього року не вийду на поле.

Буду шукати інші варіанти. Не хочу більше чекати. Думаю, що мені потрібна ігрова практика, щоб виступати за збірну Перу ", - сказав Самбрано.