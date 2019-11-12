Легенда Баварії може очолити клуб

Джерело - football.ua.
Баварія може призначити Хабі Алонсо головним тренером.
Про це повідомляє France Football.
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За інформацією джерела, якщо мюнхенський клуб не зуміє домовитися з Еріком тен Хагом (наставник Аякса), то може призначити Хабі Алонсо.
37-річний фахівець нині працює з дублем Реал Сосьєдада.
У поточному сезоні Баварія займає третє місце в Бундеслізі з 21 пунктом в активі.
Раніше Венгер підтвердив переговори із Баварією.