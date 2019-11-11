Михалик: Хочеться ще пограти, але вже потрібно закінчувати кар'єру

Джерело - sport.ua.
Перед стартом нинішнього сезону досвідчений захисник Тарас Михалик повернувся в рідну Волинь до Першої ліги і планує завершити свою кар'єру.
Про це футболіст заявив у програмі Профутбол.
"Хочеться ще грати і грати, але вік бере своє. І потрібно закінчити добре, а не чекати, коли будуть кричати "ганьба" або "йди з поля".
Тому, думаю, цей сезон дограю і вистачить. Подивимося, але думаю, що так", - сказав Михалик.
Раніше, Оболонь Бровар вирвала перемогу у Черкащини у 17 турі Першої ліги.
Нагадаємо, Металіст 1925 переміг Балкани та очолив турнірну таблицю Першої ліги.