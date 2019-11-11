Грімм: Я готовий залишити УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм готовий залишити свою посаду наприкінці 2019 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Що я відчуваю з боку клубів УПЛ – підтримку чи тиск? Мені важко зрозуміти, що вони думають насправді. З деякими командами мені простіше порозумітися, бо я можу говорити з ними однією мовою. З іншими клубами спілкуюсь через перекладача. У такій ситуації деякі деталі можуть загубитися.

Знаю, що частина клубів хоче, щоб я залишався президентом УПЛ до кінця цього сезону. А що думають інші, потрібно ще з’ясувати. Хочу продовжувати працювати, але якщо клуби вирішать, що для наступного кроку у розвитку ліги потрібен новий президент, то я не стану проблемою.

Навпаки, у такій ситуації закликатиму всіх подумати, як має виглядати майбутня команда менеджменту УПЛ. Якщо відверто, то не знаю, кого можуть обрати новим президентом, який би влаштував обидва табори і вирішив усі поточні питання. Ще раз. Якщо я головна проблема, то я готовий залишити УПЛ наприкінці 2019 року", - зазначив Грімм.