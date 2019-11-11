Красніков: Мені створили чудові умови

Процес переговорів про добровільне припинення співпраці між Динамо і Євгеном Красніковим триває.

Про це розповів сам віце-президент Динамо.

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"Це повна нісенітниця. Я вдячний президенту клубу Ігорю Суркісу, з яким у мене чудові стосунки. З першого дня мого приходу мені створили чудові побутові умови, зняли будинок, дали службове авто. Ніяких питань із зарплатою у мене немає, мені вчасно її платять. Єдине - є робочі моменти, але вони робочі, і стосуються тільки мене і президента клубу. Це наше з ним особисте питання, думаю, ми їх вирішимо, і він оголосить про це громадськості ", - заявив Красніков.