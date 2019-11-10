Вердер програв у Менхенгладбаху в 11 турі Бундесліги

Впевнена перемога господарів

Джерело - Чемпіон.

У 11-му турі німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вдома святкувала перемогу над Вердером.

У середині першої половини зустрічі господарям вдалося забити два голи, що суттєво вплинуло на перебіг події у матчі. У другому таймі господарі збільшили рахунок. Гостям лише вдалося забити гол престижу.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

11 тур, 10 листопада

Боруссія М - Вердер 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Бенсабаїні, 2:0 - 22 Херман, 3:0 - 59 Херман, 3:1 - 90+2 Біттенкур

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