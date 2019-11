У матчі 13 туру іспанської Ла-Ліги Ліонель Мессі оформив хет-трик у ворота Сельти.

Два голи аргентинець забив як під копірку зі штрафних ударів.

Messi remains the savior of Barcelona even at his worst👌⚽❤️#Messi pic.twitter.com/YacslYOmvG