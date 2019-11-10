У Ворскли немає характеру - Чеснаков

Найбільша проблема Ворскли - це відсутність командного характеру.

Актуально: Львів у більшості переміг Ворсклу в 14 турі УПЛ

Про це сказав капітан полтавської команди Володимир Чеснаков.

"Я думаю, немає характеру у нашої команди. Тому що якби таке було одну-дві гри... Йде закономірність. Потрібно звинувачувати і себе, і всіх інших. Характеру немає, тому що при рівній грі ми постійно програємо. Хоча, може, до вилучення рівна гра була. Але у нас не вистачає характеру щоб виривати перемоги", - сказав Чеснаков.