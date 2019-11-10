Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14-й тур

10 листопада, 17:00

Донецька команда здобула мінімальну перемогу. На полі була рівна гра, але перемогу здобули господарі, які свій момент втілили у забитий гол. У киян, нагадаємо, Родрігес не використав два моменти.

90+9' Матч завершився. Рахунок 1:0 на користь Шахтаря.

90+8' Попов порушив правила проти Дентіньо - бразилець випрошує друге попередження для захисника киян.

90+7' Вербич небезпечно прострілював, але дуже сильно і ніхто з партнерів не замкнув.

90+6' Заміна у Шахтаря: Майкон вийшов замість Маркоса.

90+4' Тривала зупинка у матчі збила ритм гри. Гірники намагаються втримати переможний рахунок за рахунок дрібних порушень правил.

90+2' Кияни більше контролюють м'яч, намагаючись уникнути поразки.

90' До другого тайму матчу компенсовано 8 хвилин.

89. Циганков вибігав добре у контратаку, але перечипився і чудову контратаку змарновано. Циганков отримав пошкодження, але продовжує гру.

88' Заміна у Шахтаря: замість Тете вийшов Болбат.

87' Гармаш намагався перекинути голкіпера, але перекинув і ворота гірників.

86' Караваєв пробивав - Пятов надійно зіграв.

84' Матч арбітр відновив. Прогнозуємо, що приблизно 10 хвилин буде компенсовано до другого тайму матчу.

83' Капітанська пов'язка від Тайсона перейшла до Степаненка. А тим часом зі своїми емоціями не впорується наставник гірників Каштру.

82' За не гарний жест Тайсона отримав червону картку. Шахтар залишається у меншості. Бразилець дуже не поспішаючи залишив поле.

80' Циганков, Бущан і Вербич спілкуються з фанами, вмовляють їх.

79' Футболісти виходять знову на поле.

76' Диктор повідомив, що гру призупинено на 3 хвилини.

75' Тайсон образився на глядачів. Розплакалися Тайсон і Дентіньо. Гра призупинена арбітром. Команди Балакін забрав з поля.

74' Тайсон в атаці порушив правила проти гравця киян - а чому попередження немає. Бразилець не гарний жест показав глядачам...

72' Попов підключився до атаки, але порапив у положення поза грою.

70' Тете порушив правила проти Гармаша, арбітр не зафіксував це порушення правил. Хоча бразилець влучив у ногу Гармашу.

68' Остання заміна у Динамо: Гармаш вийшов замість Шепелєва.

67' Ісмаілі заробив штрафний удар. Тете не вдало виконав подачу.

65' Диктор стадіону попередив глядачів про расизм, інакше арбітр може зупинити матч.

63' Дентіньо грубо зіграв проти голкіпера киян Бущана. Бразилець отримав попередження. Також отримав попередження помічник головного тренера гірників Срна.

62' Заміна у Динамо: замість Родрігеса вийшов Бєсєдін.

61' За порушення правил проти Буяльського Коваленко отримав попередження.

60' Заміна у Динамо: замість Миколенка вийшов Буяльський.

59' Тете мав можливість вийти сам на сам, але згаяв момент для удару і його догнав Попов.

58' Тете за меж карного майданчику пробив по воротах - Бущан впевнено спіймав м'яч.

57' Тайсон виконав передачу зі штрафного - Матвієнко головою не вдало пробив по воротах киян.

56' Миколенко не встиг за Тете і порушив правила проти бразильця - попередження для захисника киян.

55' Миколенко просить заміну. А тим часом Шапаренко порушив правила проти Коваленка.

54' Кендзьора самовіддано заблокував удар Тайсона. Поляк виручив Динамо.

52' Запасні гравці киян продовжують розминатися. А тим часом Додо перехопив м'яч у центрі поля - Вербич з порушення правил зупинив контратаку суперника.

50' Додо потребує медичну допомогу. Він невдало приземлився. Продовжить гру.

49' Пожежа у карному майданчику гірників - захисники господарів заблокували кілька ударів суперника. А потім Проти Тете було порушення правил з боку Родрігеса. Нападник киян отримав попередження.

48' Миколенка виводили на вістрі атаки - Кривцов встиг вибити м'яч.

46' Розпочався другий тайм матчу Шахтар - Динамо.

У першому таймі матчу господарі свій момент реалізували. А от у киян Родрігес мав два моменти, але він їх не реалізував.

45+2' Перший тайм матч завершився. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Шахтаря.

45+1' Чимало боротьби та дрібних передач. Гра без моментів.

45' До першої половини зустрічі головний арбітр компенсував 2 хвилини.

43' Миколенку надали медичну допомогу і він зумів повернутися на поле.

42' Миколенко отримав пошкодження у боротьбі з Дентіньо.

41' Нині вже три запасні гравці Динамо розминаються.

40' Родрігес був на вістрі контратаки - Кривцов допоміг Матвієнку і у підкаті вибив м'яч у нападника киян.

38' Шапаренко порушив правила проти Маркоса неподалік власного карного майданчику. Тете виконав подачу у руки голкіпера.

36' Вербич заробив на собі перспективний штрафний удар. Виконання останнього не приніс успіху гостям.

35' Родрігес звільнився від опіки Матвієнка і знову не влучив у створ воріт. Другий момент киян не реалізував нападник.

34' Мораеса терміново на швидкій відвезли до лікарні.

33' Пожежа у карному майданчику киян - кілька небезпечних подач. З труднощами відбилися гості. По щастило, що ніхто не замкнув подачу на дальній стійці після помилки Бущана на виході.

31' Нападник гірників Мораес не продовжить гру. Його винесли з поля на ношах Потрібна йому заміна. Замість Мораеса вийшов Дентіньо

29' Мораес у зіткненні з гравцем суперника опинився на газоні. Мораес налетів на Попова. Мораесу надають медичну допомогу.

27' На цю хвилину відсоток володіння м'ячем на користь гірників - 62, у киян 38.

25' Тайсон добре розігнав контратаку, але виконав не точну передачу на хід Маркосу.

23' У ці хвилини гра проходить на половині поля гірників. Кияни намагаються зрівняти рахунок. Гірники ж "витягують" суперника, сподіваючись отримати вільні зони для атаки.

21' Миколенко у боротьбі з Тете впав - порушення не було на думку Балакіна.

18' Після подачі з кутової позначки Кривцов виграв другий поверх на ближній стійці воріт - 1:0.

17' З передачі Шапаренка Родрігес вийшов один на один з гокліпером Пятовим, але не влучив у створ воріт.

16' - Коваленко невдало подав зі штрафного - Матвієнко підхопив м'яч і пробив у руки голкіпера киян.

15' На думку арбітра Шабанов порушив правила проти Тете. Захисник киян отримав попередження. Два центральних захисника Динамо на жовтих картках.

13' Додо виконав передачу з флангу - Попв помилився, але Мораес не встиг переправити м'яч - Бущан забрав м'яч.

11' Шабанов на мить випередив Мораеса. Нападник міг вийти один на один з гокліпером киян.

10' Тайсон на собі заробив перспективний штрафний удар. Попов отримав попередження. Тете пробив вище воріт Бущана.

8' Падіння було у кожному з карних майданчиків - Додо у боротьбі з Миколенком, Родрігес - зі Степаненком. В обох епізодах арбітр не побачив порушень.

6' - Кендзьора виконав передачу у карний майданчик суперника на вільного Караваєва, який потрапив у положення поза грою.

5' Кендзьора порушив правила проти Тайсона. Після 10-20 секунд лежання на полі капітан гірників піднявся і продовжив гру.

3' Гірники заробили право на виконання кутового - Тайсон виконав на ближню стійку воріт - Степаненко в атаці порушив правила проти Вербича.

2' Головний арбітр провів розмову з Вербичем і Маркосом щодо припинення розмов на полі.

1' Матч розпочався. М'яч з центра поля розіграли гірники.

Циганков буде капітаном київської команди у цьому матчі, адже Сидорчук пропускає зустріч через дискваліфікацію.

Гравці Динамо Бойко, Андрієвський і Сидорчук підтримуватимуть свою команду разом з фанатами, перебуваючи на трибуні поруч з ними.

Стартові склади команд маєте змогу переглянути на нашому сайті.

У матчі з Шахтарем киянам не зможе допомогти Сергій Сидорчук, який хоч і полетів до Харкова, але відбуває дискваліфікацію. Також приїхав підтримати команду Денис Бойко, який продовжує відновлення після травми. Відсутній у делегації Динамо травмований Микита Бурда, а також Цітаїшвілі, Дуелунд, Кадірі, Сідклей і Самбрано.

У гірників також є відсторонений - це Алан Патрік, до того ж не встиг відновитися після травми Євген Коноплянка.

Донецький Шахтар і київське Динамо зіграють у центральному матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 10 листопада, початок о 17:00.

Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу, розпочинаючи з 16:45.