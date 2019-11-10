 Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0: ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0: ОНЛАЙН

Сьогодні 17:43 11454 0
Шахтар Донецьк - Динамо Київ 1:0: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

 Шахтар Донецьк - Динамо Київ

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
14-й тур
10 листопада, 17:00

45+2' Перший тайм матч завершився. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Шахтаря.

45+1' Чимало боротьби та дрібних передач. Гра без моментів. 

45' До першої половини зустрічі головний арбітр компенсував 2 хвилини.

43' Миколенку надали медичну допомогу і він зумів повернутися на поле.

42' Миколенко отримав пошкодження у боротьбі з Дентіньо.

41' Нині вже три запасні гравці Динамо розминаються.

40' Родрігес був на вістрі контратаки - Кривцов допоміг Матвієнку і у підкаті вибив м'яч у нападника киян.

38' Шапаренко порушив правила проти Маркоса неподалік власного карного майданчику. Тете виконав подачу у руки голкіпера.

36' Вербич заробив на собі перспективний штрафний удар. Виконання останнього не приніс успіху гостям.

35' Родрігес звільнився від опіки Матвієнка і знову не влучив у створ воріт. Другий момент киян не реалізував нападник.

34' Мораеса терміново на швидкій відвезли до лікарні.

33' Пожежа у карному майданчику киян - кілька небезпечних подач. З труднощами відбилися гості. По щастило, що ніхто не замкнув подачу на дальній стійці після помилки Бущана на виході.

31' Нападник гірників Мораес не продовжить гру. Його винесли з поля на ношах Потрібна йому заміна. Замість Мораеса вийшов Дентіньо

29' Мораес у зіткненні з гравцем суперника опинився на газоні. Мораес налетів на Попова. Мораесу надають медичну допомогу.

27' На цю хвилину відсоток володіння м'ячем на користь гірників - 62, у киян 38.

25' Тайсон добре розігнав контратаку, але виконав не точну передачу на хід Маркосу.

23' У ці хвилини гра проходить на половині поля гірників. Кияни намагаються зрівняти рахунок. Гірники ж "витягують" суперника, сподіваючись отримати вільні зони для атаки.

21' Миколенко у боротьбі з Тете впав - порушення не було на думку Балакіна.

18' Після подачі з кутової позначки Кривцов виграв другий поверх на ближній стійці воріт - 1:0.

17' З передачі Шапаренка Родрігес вийшов один на один з гокліпером Пятовим, але не влучив у створ воріт.

16' - Коваленко невдало подав зі штрафного - Матвієнко підхопив м'яч і пробив у руки голкіпера киян.

15' На думку арбітра Шабанов порушив правила проти Тете. Захисник киян отримав попередження. Два центральних захисника Динамо на жовтих картках.

13' Додо виконав передачу з флангу - Попв помилився, але Мораес не встиг переправити м'яч - Бущан забрав м'яч.

11' Шабанов на мить випередив Мораеса. Нападник міг вийти один на один з гокліпером киян.

10' Тайсон на собі заробив перспективний штрафний удар. Попов отримав попередження. Тете пробив вище воріт Бущана.

8' Падіння було у кожному з карних майданчиків - Додо у боротьбі з Миколенком, Родрігес - зі Степаненком. В обох епізодах арбітр не побачив порушень.

6' - Кендзьора виконав передачу у карний майданчик суперника на вільного Караваєва, який потрапив у положення поза грою.

5' Кендзьора порушив правила проти Тайсона. Після 10-20 секунд лежання на полі капітан гірників піднявся і продовжив гру.

3' Гірники заробили право на виконання кутового - Тайсон виконав на ближню стійку воріт - Степаненко в атаці порушив правила проти Вербича. 

2' Головний арбітр провів розмову з Вербичем і Маркосом щодо припинення розмов на полі.

1' Матч розпочався. М'яч з центра поля розіграли гірники.

Циганков буде капітаном київської команди у цьому матчі, адже Сидорчук пропускає зустріч через дискваліфікацію.

Гравці Динамо Бойко, Андрієвський і Сидорчук підтримуватимуть свою команду разом з фанатами, перебуваючи на трибуні поруч з ними.

Стартові склади команд маєте змогу переглянути на нашому сайті.

У матчі з Шахтарем киянам не зможе допомогти Сергій Сидорчук, який хоч і полетів до Харкова, але відбуває дискваліфікацію. Також приїхав підтримати команду Денис Бойко, який продовжує відновлення після травми. Відсутній у делегації Динамо травмований Микита Бурда, а також Цітаїшвілі, Дуелунд, Кадірі, Сідклей і Самбрано.

У гірників також є відсторонений - це Алан Патрік, до того ж не встиг відновитися після травми Євген Коноплянка.

Донецький Шахтар і київське Динамо зіграють у центральному матчі 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 10 листопада, початок о 17:00.

Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу, розпочинаючи з 16:45.

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