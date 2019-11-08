Кіліана Мбаппе може опинитися в АПЛ

Ліверпуль розглядає можливість запрошення до себе в клуб гравця ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє El DesMarque.

Ліверпуль має намір викласти за нападника близько 215 млн фунтів, а також запропонувати йому контракт з окладом в 34 млн фунтів на рік.

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В разі потенційної покупки Мбаппе, Ліверпулю потрібно буде розлучитися з одним із атакуючих гравців, яким може стати Мохамед Салах, яким зацікавлений мадридський Реал.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро.