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Коломойський повинен очолити УПЛ – Франков

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Артем Франков прокоментував можливість Ігоря Коломойського очолити УПЛ
Коломойський повинен очолити УПЛ – Франков
#Франков, #УПЛ, #Коломойський

Джерело - Вацко Life.

Екс-президент Дніпра Ігор Коломойський повинний очолити українську Прем’єр-лігу.

Про це розповів Артем Франков у програмі Вацко Life.

"Ігоря Коломойського потрібно запросити на посаду президента УПЛ. Він же балотувався свого часу в президенти Федерації. Конфлікту інтересів не буде, адже він не спонсорує зараз ніякої клуб.

Дніпро-1? Я б умовою поставив, щоб він пообіцяв, що він не спонсорує жоден клуб і не є зацікавленою особою", - розповів Франков.

Нагадаємо, Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.

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