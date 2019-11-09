Коломойський повинен очолити УПЛ – Франков

Джерело - Вацко Life.
Екс-президент Дніпра Ігор Коломойський повинний очолити українську Прем’єр-лігу.
Про це розповів Артем Франков у програмі Вацко Life.
"Ігоря Коломойського потрібно запросити на посаду президента УПЛ. Він же балотувався свого часу в президенти Федерації. Конфлікту інтересів не буде, адже він не спонсорує зараз ніякої клуб.
Дніпро-1? Я б умовою поставив, щоб він пообіцяв, що він не спонсорує жоден клуб і не є зацікавленою особою", - розповів Франков.
Нагадаємо, Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ.
Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.