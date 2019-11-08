Родріго забив перші два голи впродовж семи хвилин

Нападник мадридського Реала Родріго Гоїс отримав приз найкращому футболістові тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЕФА.

18-річний Родріго в матчі проти Галатасарая оформив хет-трик і віддав одну результативну передачу.

Родріго випередив у голосуванні Ашрафа Хакімі з дортмундської Боруссії, Кейлора Наваса з ПСЖ і Сон Хин Міна з Тоттенгема.

Раніше, Реал знищив Галатасарай у 4 турі Ліги чемпіонів.

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