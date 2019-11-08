Джерело - football.ua.
Нападник мадридського Реала Родріго Гоїс отримав приз найкращому футболістові тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє УЕФА.
18-річний Родріго в матчі проти Галатасарая оформив хет-трик і віддав одну результативну передачу.
Родріго випередив у голосуванні Ашрафа Хакімі з дортмундської Боруссії, Кейлора Наваса з ПСЖ і Сон Хин Міна з Тоттенгема.
Teenage sensation @RodrygoGoes takes this week's award! 👏👏👏#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/OSjk2G4f5d— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 ноября 2019 г.
Раніше, Реал знищив Галатасарай у 4 турі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Зідан хоче залишити Бейла.