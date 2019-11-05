ПСЖ готовий запропонувати Мбаппе контракт з тієї ж зарплатою, що і у Неймара

Парижани усіма силами намагаються зберегти молодого француза

Керівництво Парі Сен-Жермен не планує розлучатися з Мбаппе і готове запропонувати йому контракт з такою ж зарплатою, як і у Неймара.

Про це повідомляє Le Parisien.

Поточна угоду француза з клубом розрахована до літа 2022 року, але ПСЖ стурбований серйозною зацікавленістю Реала.

До того ж, останнім часом є певні труднощі у відносинах між Мбаппе і Тухель. Кіліан публічно висловили невдоволення тому, що залишився в запасі в матчі проти Брюгге.

Француз в цьому сезоні провів 10 поєдинків за ПСЖ, відзначившись 9 голами і 4 результативними передачами.

Раніше, Мбаппе хоче перейти до Барселони.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро.