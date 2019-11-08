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Каштру вказав причину поганої форми Марлоса

Сьогодні 17:18 1286 0
Луїш Каштру прокоментував форму Марлоса
Каштру вказав причину поганої форми Марлоса
#Марлос, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Марлос перебуває не в найкращій формі через велику кількість матчів.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Як оцінити форму Марлоса? Цілком нормально, що деякі хлопці трохи більш утомлені, ніж інші. Ми повинні розглядати все справедливо. Є футболісти, що грали в чемпіонаті, Кубку, Лізі чемпіонів, а ще й у національній збірній. Ви зараз назвали ім’я футболіста, який трохи втомився від цих змагань, але чимало дав нам на полі цього сезону. А минулого, нагадаю, був травмований і досить довго не грав. Усі ми повинні поважати гравців за те, що вони роблять у футболі протягом усього часу", - розповів Каштру.

Нагадаємо, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.

Раніше, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.

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