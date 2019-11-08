Шаран: Боротьба триває, адже Вольфсбург програв

Нічия Олександрії у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи з Сент-Етьєном (2:2) є закономірним результатом.

Про це наставник української команди Володимир Шаран заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Емоції переповнюють. Найцінніша нічия в цьому турнірі. Вчора дивилися Шахтар і кричали радісно, ​​коли вони зрівняли. Нічия - закономірний результат. На старті у нас навіть була перевага, могли забивати. Ми добре вивчили Сент-Етьєн, знали цього суперника. Проявили характер.

Емоції хлопців у роздягальні - це як перемога. Ми розуміємо, що це нічия, але для нас це важливо. Боротьба триває, адже Вольфсбург програв.

У матчі я відчував, що не вистачає Сітала - форварда, який міг боротися. Боротьбу ми програли. В атаці не вистачає ще гравців. Захищаємося, в цілому, нормально", - сказав Шаран.