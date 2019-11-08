Вербич: Ми не задоволені одним здобутим очком

Джерело - ФК Динамо.
Динамо пройде до плей-оф Ліги Європи з першого місця, а Копенгаген - із другого.
Про це півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив в інтерв'ю датським ЗМІ.
"Я завжди поважав фанатів Копенгагена, і вони завжди поважали мене. Мені було дуже приємно побачити банер на свою адресу. Можливо, колись ми знову побачимося. Можу сказати, що я був дуже радий повернутися сюди.
Копенгаген багато мені дав, і я дуже поважаю цю команду, тренерський штаб, фанатів. Тому я не святкував свій сьогоднішній гол. Складно було стримати емоції, але коли я побачив на стадіоні людей у моїх футболках, це нагадало, де я знаходжуся.
Чи заслуговувало Динамо на перемогу? Думаю, що так. У нас було більше шансів. Ми не задоволені одним здобутим очком, але й не засмучені.
Сподіваюся, що Динамо пройде до плей-оф Ліги Європи з першого місця, а Копенгаген - із другого. А якщо ми зустрінемося у фіналі - це буде мрією", - сказав Вербич.
Нагадаємо, Беньямін Вербич з 2015-го по 2017-й роки захищав кольори данського клубу, звідки і перебрався до Києва.
Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.
Нагадаємо, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.