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Вербич: Ми не задоволені одним здобутим очком

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Вербич: Ми не задоволені одним здобутим очком
#Вербич, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Динамо пройде до плей-оф Ліги Європи з першого місця, а Копенгаген - із другого.

Про це півзахисник Динамо Беньямін Вербич заявив в інтерв'ю датським ЗМІ.

"Я завжди поважав фанатів Копенгагена, і вони завжди поважали мене. Мені було дуже приємно побачити банер на свою адресу. Можливо, колись ми знову побачимося. Можу сказати, що я був дуже радий повернутися сюди.

Копенгаген багато мені дав, і я дуже поважаю цю команду, тренерський штаб, фанатів. Тому я не святкував свій сьогоднішній гол. Складно було стримати емоції, але коли я побачив на стадіоні людей у моїх футболках, це нагадало, де я знаходжуся.

Чи заслуговувало Динамо на перемогу? Думаю, що так. У нас було більше шансів. Ми не задоволені одним здобутим очком, але й не засмучені.

Сподіваюся, що Динамо пройде до плей-оф Ліги Європи з першого місця, а Копенгаген - із другого. А якщо ми зустрінемося у фіналі - це буде мрією", - сказав Вербич.

Нагадаємо, Беньямін Вербич з 2015-го по 2017-й роки захищав кольори данського клубу, звідки і перебрався до Києва.

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Нагадаємо, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.

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