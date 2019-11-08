Задерака: Я швидко прийняв рішення

Автор рятівного голу про матч з французами

Олекскандрія заслужила нічию у матчі з французьким Сент-Етьєном (2:2) у Лізі Європи.

Про це півзахисник Олександрії Максим Задерака заявив у коментарі телеканалу Футбол 1.

"Дуже радий, що вдалося дебютувати і взяти участь в такому матчі. Упевнений, що Олександрія заслужила цю нічию. Створили багато моментів, були атаки. Шкода, що так склалося по ходу матчу. Тренер просив йти вперед і змінювати хід гри. Мій гол? Швидко прийняв рішення. Я радий, але особливих емоцій немає. Спокійно реагую", - сказав Задерака.

Раніше, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.