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Барселона не звільнить Вальверде до кінця сезону - ЗМІ

Сьогодні 22:53 130 0
Ернесто Вальверде допрацює сезон у Барселоні
Барселона не звільнить Вальверде до кінця сезону - ЗМІ
#Барселона, #Вальверде

Джерело - sportarena.com.

Керівництво Барселони не планує звільняти головного тренера команди Ернесто Вальверде до кінця сезону.

Про це повідомляє Marca.

У випадку коли результати команди не стануть зовсім поганими, то Вальверде допрацює сезон до кінця. Однак Барселона не буде активувати опцію продовження контракту спеціаліста влітку.

Сам 55-річний тренер також налаштований піти із клубу по закінченню сезону.

Нагадаємо, Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони.

Раніше, Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд.

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