Ернесто Вальверде допрацює сезон у Барселоні

Керівництво Барселони не планує звільняти головного тренера команди Ернесто Вальверде до кінця сезону.

Про це повідомляє Marca.

У випадку коли результати команди не стануть зовсім поганими, то Вальверде допрацює сезон до кінця. Однак Барселона не буде активувати опцію продовження контракту спеціаліста влітку.

Сам 55-річний тренер також налаштований піти із клубу по закінченню сезону.

Нагадаємо, Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони.

Раніше, Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд.