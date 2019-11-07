У Копенгагені Динамо підтримають 800 українців

Кияни матимуть хорошу підтримку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 4-го туру Ліги Європи Копенгаген – Динамо за киян будуть вболівати близько 800 українців.

411 квитків було продано клубом в гостьовий сектор в Україні, 200 квитків замовила наша діаспора в Данії. Ще частину квитків фани Динамо купували на центральні трибуни стадіону Паркен самостійно. Також сьогодні впродовж дня можна буде купувати квитки в гостьовий сектор в касі стадіону.

Нагадаємо, Родрігес вибачився перед тренером за агресивну поведінку.

Раніше повідомлялося, що Сантос хоче достроково повернути Гонсалеса у Динамо.