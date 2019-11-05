 Родрігес вибачився перед тренером за поведінку у матчі із Шахтарем – Циганик | Футбол | Champion.com.ua
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Родрігес вибачився перед тренером за поведінку у матчі із Шахтарем – Циганик

Сьогодні 17:44 620 0
Жерсон Родрігес більше не дозволить собі агресивної поведінки щодо партнерів по команді
Родрігес вибачився перед тренером за поведінку у матчі із Шахтарем – Циганик
#Родрігес, #Динамо, #Михайличенко

Джерело - Циганик LIVE.

Півзахисник Динамо Жерсон Родрігес вибачився перед тренером Олексієм Михайличенко і партнерами по команді за агресивну поведінку під час матчу проти Шахтаря у Кубку України

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Після матчу Родрігес вибачився перед партнерами, тренерським штабом за свою поведінку. Сказав, що більше такого не буде, такого він більше собі ніколи не дозволить. Він приймає рішення тренера і буде адекватно реагувати на всі рішення.

Родрігес швидко розібрався, можливо, хтось йому підказав. Він вибачився, але його попередили - якщо таке ще раз повториться, його чекає великий штраф. Можливо, відсторонення від команди на певний період", - розповів Циганик.

Нагадаємо, Родрігес накричав на Михайличенка.

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