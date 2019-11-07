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Призетко вказав слабке місце київського Динамо

Сьогодні 13:15 217 0
Екс-гравець киян про очікування матч з Копенгагеном
Призетко вказав слабке місце київського Динамо
#Призетко, #Динамо

Джерело - UA-футбол.

У київського Динамо кваліфікація футболістів хороша і є глибина запасу.

Про це колишній гравець Динамо Олександр Призетко заявив в інтерв'ю UA-футбол.

"З чим зіткнеться Динамо на виїзді? Важко сказати. Кияни вже відчули силу суперника. Правда, після кубкового матчу з Шахтарем з’явився оптимізм, оскільки матч був наближеним до поєдинків європейського стандарту. Проти "гірників" проглядався стиль, який напевно хоче бачити головний тренер Михайличенко: швидкість, флангові передачі, а головне - високий пресинг в першій зоні. Це було все на тлі Шахтаря, який намагався тримати м'яч під контролем, але при цьому гравці помилялися в середині поля під тиском киян, де після перехоплення вони вилітали у вільні зони, що з’являлись. У Динамо в кубковій грі це вийшло.

Напевно Копенгаген добре вивчив той поєдинок, зробить висновки і зрозуміє, за рахунок чого будують гру динамівці. Якщо не дати вільних зон киянам, то у них завжди виникають проблеми. Позиційна атака - поки це слабке місце. Якщо немає зон, простору, нікуди бігти, то Динамо починає "підвисати" в цьому компоненті.

Але можна відзначити, що кваліфікація футболістів у киян хороша, є глибина запасу, є виконавці, які можуть в будь-який момент матчу вийти і підсилити гру. На сьогоднішній день це дуже важливо, особливо коли потрібно підтримати високий темп.

У цій парі важко назвати когось фаворитом, тому шанси у команд рівні, в таких випадках говоримо 50 на 50. Більше схиляюся до нічийного результату. Ціна помилки велика. І якщо Копенгаген першим заб'є, то напевно закриється. Зламати їх організовану оборону, а ми це бачили, буде важко", - зазначив Призетко.

Раніше, основний нападник Шахтаря може пропустити матч із Динамо.

Нагадаємо, Ювентус вирвав перемогу у Локомотива.

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