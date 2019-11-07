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Сабо: Тайсон і Марлос не вміють відбирати м'яч

Сьогодні 12:24 191 0
Екс-наставник збірної України про матч Динамо - Шахтар
Сабо: Тайсон і Марлос не вміють відбирати м'яч
#Сабо, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Гравці донецького Шахтаря провели найгірші 90 хвилин у Лізі чемпіонів.

Про це колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

"Мої вітання усій команді, яка знайшла це очко, будемо так говорити. Тому що початок гри був за Шахтарем. Була побудована тактика така, щоб в перші хвилини позбавити суперника контролю м'яча - так і було. Гравці Динамо бігали з одного боку на інший без м'яча.

Потім Шахтар відкрив рахунок. Здається, потрібно продовжувати, але Шахтар віддав ініціативу противнику, і він ним скористався. 90 хвилин з 98 були найгіршою грою Шахтаря в Лізі чемпіонів. Не можна було давати так забивати суперникові.

У Шахтарі багато хто не вміє відбирати м'яч. Вони роблять вигляд, що зараз будуть відбирати м'яч, але не можуть цього зробити. Тайсон і Марлос не вміють відбирати, Ісмаїлі, хоч він і захисник, дуже поганий у відборі, а в атаці хороший. Ось і вийшло, що гра була не на зустрічних курсах, а в одні ворота - Шахтаря", - сказав Сабо.

Раніше, Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб.

Нагадаємо, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.

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