Каштру: До матчу ми були на третьому місці, тепер - на другому

Гра у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів із загребським Динамо була під контролем донецького Шахтаря.

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив в ефірі телеканалу Футбол 2.

"Дуже складна гра для нас. У мене два відчуття було в кінці гри. Я засмучений, адже у нас була можливість перемогти. Гра була під нашим контролем. У команди була велика душа, яка дозволила дістатися бажаного результату. Дали потрібну енергію гравці, що вийшли на заміну. Але це не той результат, який ми хотіли, ми могли перемогти. Був момент у Матвієнко за рахунку 1:1, потім видалили Марлоса, потім травма Степаненка... Сукупність речей набирала обсяг. Але футбол такий, цим він приваблює мільйони людей.

Нічого не програно і не виграно ще. В кінці потрібно було прибрати центрального захисника і випускати нападника, адже ми б вилетіли з Ліги чемпіонів. Ми вірили в цю заміну. Тете хороший в прострілах і зсувах, а Маркос Антоніо вийшов через травму Степаненка.

Всі ці заміни були в надії на хороший результат, і ми домоглися його. У гравців було це бажання і енергія. До матчу ми були на третьому місці, тепер - на другому. Ми постійно говоримо, що, незважаючи на досвідчених хлопців, важливо розвивати молодих, щоб вони були більш ефективними в Шахтарі", - сказав Каштру.