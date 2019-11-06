Справжні патріоти повинні своїми справами показувати відданість країні.

Про це розповів голкіпер "гірників" Андрій Пятов.

"У нас всі трохи патріоти. Нас же просто поділяють. Патріот, який співає пісні, для мене не означає, що він патріот. Я надивився, у нас патріоти в корупції беруть участь. Вранці співають, а ввечері гроші беруть.

Для мене патріот той, хто ділом доводить на полі, захищає і прославляє країну. У нас команда патріотів", - розповів Пятов.