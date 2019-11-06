Шахтар поступився загребському Динамо у юнацькій Лізі чемпіонів

Шахтар U-19 фактично втратив шанси на вихід у плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Шахтар U-19 не зміг впоратися з натиском загребського Динамо.

На 61 хвилині Крізманіч забив гол, який став єдиним в матчі. Шансів зрівняти рахунок у Шахтаря майже не було.

Таким чином, підопічні Карраско залишаються на останньому місці в групі, відстаючи від другого місця (Аталанти) на п'ять очок. Шанси на вихід в плей-оф залишаються лише математичні.

Юнацька ліга УЕФА

Група С

4-й тур, 06 листопада

Динамо З U-19 – Шахтар U-19 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Крізманіч

Шахтар U-19: Трубін – Якуба, Муравський, Козик (Капінус, 81) – Драмбаєв (Рудавський, 46), Судаков, Криськів (Кобилянський, 70), Очеретько (Кобак, 55) – Абдулаєв, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81).

Нагадаємо, Ротань довикликав у збірну України U-21 півзахисника Олімпіка.