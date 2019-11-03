Крісло під Унаєм Емері захиталося

Джерело - Daily Mail.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зустрівся зі спортивним директором Арсеналу Раулем Санльєї за обідом.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією газети, лондонський клуб стурбований погіршенням відносин між нинішнім головним тренером Унаєм Емері та футболістами, а також мовним бар'єром між ними. Кредит довіри до іспанця обмежений одним-двома матчами.

Арсенал розраховує знайти тренера, який добре розбирається в АПЛ і досить авторитетного, щоб донести до команди свої ідеї, і плани Моурінью справили на Санльєї велике враження.

Крім того, "канонірам" потрібен тренер, який не буде відчувати мовних проблем при спілкуванні з гравцями.

Нагадаємо, Моурінью готовий стати головним тренером Арсенала.