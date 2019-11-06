Українські арбітри судитимуть матч Ліги Європи

Джерело - УАФ.
На поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги Європи-2019/2020 Базель - Хетафе працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Сергієм Бойком.
На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Ігор Альохін. Четвертий арбітр - Микола Балакін. Суддівський спостерігач - Ерол Ерзой (Туреччина).
Зустріч відбудеться 7 листопада й розпочнеться о 19.55 за київським часом.
Раніше, в Україні призначили перший пенальті за допомогою VAR.
Нагадаємо, використання VAR в одному матчі УПЛ коштує близько 5 тисяч євро.