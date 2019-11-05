Ерлінг Голанд невдовзі може залишити Зальцбург

Зальцбург готовий продати норвежця Ерлінга Голанда за 100 млн євро.

Про це повідомляє Tuttusport.

У послугах 19-річного нападника Зальцбурга Ерлінга Голанда зацікавлені мадридський Реал, туринський Ювентус і англійський МЮ. Італійський гранд готовий заплатити за норвезького футболіста близько 35-40 млн євро, натомість австрійці вимагають 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Ерлінг Голанд забив 6 голів у 3-х матчах групового раунду Ліги чемпіонів та лідирує у суперечці бомбардирів.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати Голанда.