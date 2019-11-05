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Гроссо став новим тренером Брешії

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Гроссо став новим тренером Брешії
#Брешіа, #Гроссо

Джерело - footballua.tv.

Новим головним тренером Брешії став 41-річний Фабіо Гроссо.

Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Італійський спеціаліст раніше тренував Верону і Барі, а також молодіжну команду Ювентуса.

Свою ігрову кар'єру екс-захисник провів в декількох італійських клубах (серед них - Ювентус, Інтер і Палермо), а також в Ліоні. Головним досягнення Фабіо є перемога на чемпіонаті світу в 2006 році, ставши одним з героїв Мундіалю.

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