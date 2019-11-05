Брешіа швидко знайшла заміну Еудженіо Коріні

Новим головним тренером Брешії став 41-річний Фабіо Гроссо.

Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Італійський спеціаліст раніше тренував Верону і Барі, а також молодіжну команду Ювентуса.

Свою ігрову кар'єру екс-захисник провів в декількох італійських клубах (серед них - Ювентус, Інтер і Палермо), а також в Ліоні. Головним досягнення Фабіо є перемога на чемпіонаті світу в 2006 році, ставши одним з героїв Мундіалю.

Раніше, Сельта призначила нового головного тренера.