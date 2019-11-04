Сельта менш ніж за добу назвала ім’я нового головного тренера

Новим наставником Сельти став Оскар Гарсія.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До призначення на посаду іспанець, який замінив Ескрібу, працював телекоментатором у Movistar. Перше тренування Оскар Гарсія проведе у вівторок.

Гарсія вже працював в Іспанії, на початку своєї тренерської кар'єри він працював із дитячою командою Барселони. Також іспанець відомий своєю роботою в Брайтоні, Вотфорді, Сент-Етьєні та Олімпіакосі.

Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.

Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.