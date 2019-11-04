Джерело - football.ua.
Новим наставником Сельти став Оскар Гарсія.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
До призначення на посаду іспанець, який замінив Ескрібу, працював телекоментатором у Movistar. Перше тренування Оскар Гарсія проведе у вівторок.
Гарсія вже працював в Іспанії, на початку своєї тренерської кар'єри він працював із дитячою командою Барселони. Також іспанець відомий своєю роботою в Брайтоні, Вотфорді, Сент-Етьєні та Олімпіакосі.
Нагадаємо, Атлетіко та Севілья розписали мирову.
Раніше Леванте сенсаційно перемогло Барселону.