Баварія продовжує пошуки нового головного тренера.

Керівництво Баварії хоче запросити на посаду головного тренера наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Sky Sport.

В свою чергу Тухель не має наміру залишати Париж до кінця сезону 2019/20.

Відзначимо, що голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге наполягав на кандидатурі Тухеля ще до призначення Ковача головним тренером Баварії влітку 2018 року.

Раніше, президент Баварії розповів, коли команда отримає нового головного тренера.

Нагадаємо, Почеттіно може очолити Баварію.