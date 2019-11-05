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Президент Баварії розповів, коли команда отримає нового головного тренера

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#Хеннес, #Баварія

Джерело - xsport.ua.

У найближчі три тижні мюнхенський клуб Баварія отримає нового головного тренера. 

Про це президент клубу Улі Хеннес заявив в інтерв'ю Bild.

"Наші заяви для преси були дуже докладними. Я не можу зараз сказати, що буде відбуватися в найближчі тижні. У нас є три тижні, щоб попрацювати над цим.

У нас хороші відносини з Ніко Ковачем. Ми досягли взаємної згоди, у нас немає брудної білизни. Я говорив з ним сьогодні по телефону. Все добре. У мене було відчуття, що він звільнився від величезного тиску.

Ми будемо спокійно готуватися до матчу в ЛЧ з Олімпіакосом і з Боруссією в Бундеслізі. Думаю, що до наступного виїзного матчу з Фортуною через три тижні ми будемо знати, як йдуть справи з питанням по новому тренеру", - сказав Хеннес.

Раніше, головний претендентом на посаду наставника Баварії є Рангнік.

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