Президент Баварії розповів, коли команда отримає нового головного тренера

У найближчі три тижні мюнхенський клуб Баварія отримає нового головного тренера.

Про це президент клубу Улі Хеннес заявив в інтерв'ю Bild.

"Наші заяви для преси були дуже докладними. Я не можу зараз сказати, що буде відбуватися в найближчі тижні. У нас є три тижні, щоб попрацювати над цим.

У нас хороші відносини з Ніко Ковачем. Ми досягли взаємної згоди, у нас немає брудної білизни. Я говорив з ним сьогодні по телефону. Все добре. У мене було відчуття, що він звільнився від величезного тиску.

Ми будемо спокійно готуватися до матчу в ЛЧ з Олімпіакосом і з Боруссією в Бундеслізі. Думаю, що до наступного виїзного матчу з Фортуною через три тижні ми будемо знати, як йдуть справи з питанням по новому тренеру", - сказав Хеннес.