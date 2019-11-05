Рангнік може очолити Баварію

Розглядаються і інші кандидатури

У Баварії на посаду головного тренера команди після відставки Ніко Ковача Ральфа Рангніка розглядають як основного кандидата.

Про це повідомляє The Guardian.

Керівництво клубу склало шорт-лист, до якого входять Ральф Рангнік, Арсен Венгер, Ерік тен Хаг і Массіміліано Аллегрі.

61-річний Рангнік розглядається Баварією головним претендентом на вакантну посаду, сам тренер також зацікавлений в роботі, проте він в даний момент обіймає посаду голови спортивного відділу компанії Red Bull. У нього великий досвід роботи в Бундеслізі відразу з декількома командами, причому в РБ Лейпциг він також працював спортивним директором.

Арсена Венгера розглядають в якості тимчасового кандидата, якого можуть запросити до кінця поточного сезону. Серед плюсів француза відзначається його багатий досвід і володіння німецькою мовою. Баварія, швидше за все, буде шукати досвідченого фахівця після невдачі з Ковачем, який до запрошення в Мюнхен пропрацював головним тренером на клубному рівні всього два роки - в Айнтрахт з 2016 по 2018 рік.

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг також входить в шорт-лист, однак його запрошення в Баварію в даний момент вважають малоймовірним. Клуб готовий повернутися до кандидатури голландця в січні або в кінці сезону. Тен Хаг тренував другу команду Баварії з 2013 по 2015 рік.

Шанси на посаду головного тренера Баварії є у Аллегрі, проте клуб Бундесліги побоюється запрошувати фахівця, який не володіє німецькою мовою.

Кандидатура екс-тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью також розглядалася в Баварії, проте президент Улі Хенесс налаштований проти запрошення португальця.

Раніше, Почеттіно може очолити Баварію.